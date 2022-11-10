3成遭網絡欺凌學生現自殺風險　散播謠言粗言辱罵　中一生最常見

東華三院青少年及家庭服務部今日(10日)發布有關「網絡欺凌對香港學生的影響調查」，有關調查於本年9月進行，探討中小學生在遇到網絡欺凌時的應對方法及對其精神健康的影響，該次調查成功收集832名本港學生的網上問卷，當中包括276名高小學生及556名中學生。

調查顯示，逾兩成中、小學生在過去一年曾經遭受到網絡欺凌，當中以中一學生最為常見。最常見的網絡欺凌行為分別是被人用粗言辱罵、散播謠言以及張貼尷尬的照片。調查指出，有71%被欺凌學生表示曾以報復的方法回應網絡欺凌，同時超過6成學生表示從不向家長、師長或社工求助，反映學生並未能妥善處理網絡欺凌問題。

負責調查的東華三院心瑜軒主任周鈺山指出，網絡欺凌問題導致學生的精神健康受到困擾。在遭受網絡欺凌的學生當中，30%受訪者表示曾因面對網絡欺凌問題而出現自殺的想法(30%)和傷害他人的念頭(29%)。至於受訪學生的精神健康水平，以總分最高為36分，得13分或以上可界定超出水平，顯示精神健康水平需要關注。結果顯示曾受網絡欺凌的學生平均分數為16.19分，比較沒有在網絡上受到攻擊的學生的精神健康水平(11.67分)高逾38%。周指出，「欺凌者」的精神健康問題亦不容忽視，有71%的網絡欺凌者曾遭受網絡欺凌，其精神健康水平為15.24分，與被欺凌者所受的精神健康困擾接近。

調查結果亦顯示，有55%學生關注網絡欺凌問題，更有43%擔心自己成為被欺凌的對象。受訪學生認為最有效預防網絡欺凌的方法是教育學生有關網絡欺凌的影響、宣揚網絡關愛的文化，及加強在學校推行網絡安全教育活動，提升學生明辨是非的能力。