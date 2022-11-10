多43廈納強檢　觀塘紀律部隊宿舍再上榜

再增43個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(10日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該43個地方的人士，須於明日至後日(11日至12日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.大圍隆亨邨善心樓

2.屯門悅湖山莊3座

3.屯門兆山苑椰景閣、楊景閣及楗景閣

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳怡心園4座

2.深水埗富昌邨富誠樓

3.牛池灣坪石邨藍石樓

4.大埔廣福邨廣崇樓

5.深井海韻花園1座

6.黃大仙天馬苑駿康閣

7.屯門山景邨景樂樓

8.紅磡海濱南岸1座

9.大埔天鑽7座

10.黃大仙黃大仙下二邨龍和樓

11.鰂魚涌太古城龍山閣

12.粉嶺帝庭軒1座

13.九龍城啟德1號(II)大廈3座

14.筲箕灣東旭苑東景閣

15.將軍澳安寧花園6座

16.沙田水泉澳邨茂泉樓

17.東涌富東邨東馬樓

18.藍田德田邨德義樓

19.屯門龍門居15座

20.將軍澳峻瀅II第3座

21.新蒲崗采頤花園5座

22.觀塘觀塘紀律部隊宿舍1座

23.上水御皇庭2座

24.青衣藍澄灣3座

25.大角咀港灣豪庭5座

26.將軍澳維景灣畔13座

27.上水翠麗花園3座

28.鰂魚涌南豐新邨11座

29.北角城市花園13座

30.長沙灣泓景臺1座

31.東涌逸東一邨享逸樓

32.柴灣高威閣4座

33.掃管笏愛琴海岸1座

34.油塘高翔苑高康閣

35.元朗新時代廣場8座

36.青衣綠悠雅苑2座

37.將軍澳峻瀅7座

38.馬鞍山雅濤居1座

39.油塘油美苑灝美閣

40.馬鞍山福安花園2座