7成女性不認識子宮內膜異位症　醫生指延誤診治會影響生育能力

本港現時估計有逾20萬名育齡婦女和女童患有子宮內膜異位症，惟港人對該病普遍認知不深。有團體進行問卷調查後於今日(10日)公布結果，發現70%受訪者對該病症表示完全不認識或極少了解，當中42%人從未向婦產科專科醫生求診或進行婦科檢查。有醫生表示，雖然該病死亡風險不高，但會為患者身體各部位帶來長期難以忍受痛楚，若長期置諸不理病症或進一步影響生育能力，呼籲若出現症狀應立即求醫診治。

香港醫護聯盟今年5至6月間曾進行一項「香港育齡婦女經痛及對子宮內膜異位症認知」的問卷調查，以了解她們的經痛情況及對子宮內膜異位症的認知，成功透過網上問卷形式，訪問共686名18至49歲女性。調查發現，其中501名受訪者表示於過去3個月曾出現最少一次月經失調或不適；約50%受訪者更曾因經痛，以致無法工作、上學、社交活動或正常生活，當中大部分為18至34歲女士。受訪者中有101名為被診斷患有與子宮有關疾病的女士，其中41人患有子宮內膜異位症，惟接近70%受訪者均對該症表示完全不認識或極少了解，僅3%表示相對了解該病症。按年齡細分，18至24歲受訪者中，更有逾70%表示從未向婦科求診或進行婦科檢查；25至29歲也有近60%，只有30歲以上則多為定期進行婦科檢查。至於受訪者未有即時求診原因，則與婦科收費昂貴，或因害怕有關。

婦產科專科醫生李文軒指，若延誤診治，子宮內膜異位症會影響生育能力，皆因卵巢囊腫將有機會扭曲破裂，導致下腹部或背部突然劇烈疼痛、陰道出血、腹脹，須立即進行緊急手術，雖不常見，但仍有一定風險。他績提醒，婦女若出現以下週期性或非週期性體徵和症狀，包括痛經、深度性交疼痛、排尿及排便疼痛等，便可能敲響了子宮內膜異位症的警號鐘，應盡快求醫診治。婦產科專科醫生蘇振康稱，坊間普遍對該症存有謬誤，譬如經痛是正常的，不用尋求專科醫生治療、年輕少女不會患上子宮內膜異位、止痛藥足以治療子宮內膜異位等。他強調，止痛藥只能暫時緩解疼痛，治標不治本，若經痛持續2至3天便須求醫；再者更有研究顯示，4,000名患有該病的成年女姓中，有3分2是在20歲前首次發現盆腔症狀；5分1更於15歲前，意味即70%患者已於20歲前出現病徵。