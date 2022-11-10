調查指職場共融能增加企業生產力　逾8成受訪者願與殘疾工共事

浸信會愛羣社會服務處今日(10日)發布殘疾人士職場共融調查報告，調查反映職場共融能為企業帶來額外生產力，有逾60%受訪者認為聘用殘疾員工經驗評分理想，甚至更有逾80%受訪者表示願意繼續與殘疾員工共事；惟調查數據亦同時顯示，企業較難自行推動職場共融，有逾半受訪者認為未能在公司營造傷健共融文化。學者指出，社福機構介入能有效支援企業聘請合適的殘疾人士，認為政府應增撥資源。

浸信會愛羣社會服務處與香港城市大學在今年2月至9月，分階段收集不同持份者意見，包括200份來自僱主和僱員的問卷，以及進行了36場訪談。結果顯示，44%殘疾員工曾擔任前線職位，43%則擔任後勤支援職位。有63%受訪者認為聘用殘疾員工經驗評分理想，甚或有86%受訪者表示願意繼續與殘疾員工共事。不過調查亦發現，逾30%受訪僱主表示沒有途徑聘請合適的殘疾人士；41.5%受訪者認為未能評估殘疾員工需要、44.5%未能為殘疾員工提供合理工作調適，以及52%表示未能在公司營造傷健共融文化。

浸信會愛羣社會服務處培訓及就業服務總監李潔露女士說，不同殘疾類別人士各有所長，若企業能就殘疾員工能力配對合適崗位，策略性聘用殘疾員工以紓緩企業人手需求，殘疾員工也有其優勢為企業提升生產力，故鼓勵企業與社福機構加強合作，透過社福機構的介入，協助企業有效地配對具相關優勢的殘疾人士就業，另支援企業制定培訓策略，裝備員工相關知識及管理技巧，提升員工對殘疾人士接納度，營造職場共融文化氣氛。