與職員威嚇18名顧客參與健身計劃　健身中心董事判囚27個月

健身中心一名董事與7名職員，被指約於一年間透過威嚇手法，迫使18名顧客參與其健身計劃，包括騙取客人填寫個人資料、以體格健壯職員在場威壓、押送客人往提款及拉扯致痛楚等迫使顧客就範，事後更要顧客拍片聲稱參與計劃才予以放行。有關計劃由3萬多至20多萬港元不等，涉事職員等更曾擅自以顧客的信用卡進行簽帳，顧客損失達82萬港元。該8人事後被海關拘捕，他們早前於區院承認串謀作出具威嚇性的營業行為等罪，該董事今（10日）被判囚27個月，7名職員中的6人被判囚4至22個月，1人被判履行社會服務令，法庭亦下令他們須賠償予事主。

8名被告依次是王澤南、譚嘉希、楊滙邦、周梓澄、夏德尊、黃展澤、方志傑及董欣鑫（年齡由18至26歲）。首被告案發時為Small Medium Large Studio Limited(S.M.L Studio)的董事，其餘7人則是職員，他們分別承認作出具威嚇性的營業行為、串謀作出具威嚇性的營業行為、盜竊及串謀盜竊等24項控罪，黃展澤則再承認一項沒依照法庭指定歸押罪，涉案日期由2018年6至2019年8月。其中王澤南承認20項控罪，被判囚27個月；譚嘉希被判囚22個月、楊滙邦被判囚18個月、周梓澄被判囚13個、夏德尊被判囚4個月、黃展澤被判囚7個月、方志傑被判囚18個月，董欣鑫則被判履行100小時社會服務令。法官姚勳智指各被告有預謀犯事，且手法純熟，令消費者進退兩難，被告的行為打擊消費者的信心，影響服務業。

海關版權及商標調查科監督蔣依莉，於判刑後指本案為商品說明條自2013年修訂後，在區院審理的同類案件中判刑最重的一宗。她指判刑具阻嚇作用，並能向業界不良份示予以清晰警示，及為事主討回公道，冀能提高公眾對此類不良營商手法的關注。

案件編號：DCCC 657/2020