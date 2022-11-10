持黃碼者下周四准入更多處所　業界期望更快推行

港府今日(10日)宣布下周四(17日)起，理髮店、麻雀館、主題公園等一般會配戴口罩的處所不再需要主動查核客人的疫苗通行證，變相持黃碼的人士，包括海外返港市民及遊客能進入該些地方。旅遊業議會總幹事楊淑芬歡迎政府放寬，容許持「黃碼」旅客進出博物館、主題公園等原被禁進的旅遊景點，不用等待聖誕前、「團進團出」落實，有助提早宣傳，吸引旅客來港。被問到是次公布是否變相「廢了團進團出半個武功」，楊說新措施反而有助加快團進團出的落實，指現時只需解決團客餐飲問題，以及與港府商討減少檢測要求。

香港麻雀娛樂公司主席張家寧則認為，容許持黃碼人士進場對生意有輕微幫助，指有熟客外遊後今日回港，打算「打兩舖麻雀」，卻因他持黃碼，麻雀館只能勸他離開，損失生意。張提到，不用查核客人的疫苗通行證，能節省數秒至數分鐘客人掃安心出行及展示通行證的過程，尤其長者客人。不過，他說麻雀館仍會安排人手協助客人掃安心出行，以防政府人員巡查時，若有客人沒掃碼，令麻雀館被當局要求停業兩周，得不償失。

香港美髮美容業商會會長江樹林表示，放寬雖然能夠令海外剛回港的市民能理髮，但認為應即日推行，而非等待至下周四，指理髮於現今生活是必要的服務，不能說外遊後便不剪髮，而海外抵港的人不一定染疫，認為黃碼限制不必要。另外，港府亦重開開政府轄下露營地點，議員陳恒鑌說，酒吧、公共燒烤場等多項設施已開放，但一直關閉公共露營地點不合理，歡迎政府從善如流，吸納意見。