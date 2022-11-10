消防隊目捲投資騙案　11人報警涉635萬元　傳已辭職並失蹤

消防隊目捲入一宗投資騙案。東網收到消息，一名姓李的消防隊目被指涉嫌利用職權，欺騙同袍的血汗錢去投資，已有多名消防人員上當，據稱涉及款項高達數百萬港元，有苦主已經報警求助，案件現由港島總區重案組跟進，消息指涉案消防隊目已辭職，其太太亦報警稱丈夫失蹤，現時警方亦未能聯絡上他，有指該隊目在3年前的黑暴期間執勤時，曾與警員發生口角及肢體碰撞。

消防處發言人回覆東網指，近日得知一宗涉及消防處屬員的懷疑詐騙案件，屬員已向警方報案。處方會與警方保持聯繫，提供所需協助。警方證實，現時接獲11名人士報案，指懷疑有人以投資為名，騙去約635萬港元現金。案件列求警調查，交由港島總區重案組跟進，暫未有人被捕。

有消息指，涉投資騙案的消防隊目，於2019年11月2日晚上，當時一批防暴警將防線推進至干諾道中一帶時施放催淚煙驅散集會人群，一枚催淚彈誤中一輛消防車，催淚煙湧入駕駛艙令當時仍未升職的他受影響，他隨後下車並向附近執勤的警員表達不滿，雙方以粗口對罵，期間更出現肢體碰撞，事後，更引發警方及消防處發出聯合聲明，解釋事件，並承認雙方在言語上曾有誤會，當時雙方在現場溝通後，事情已處理及解決，又指兩個部門管理層已就事件作溝通，雙方理解和尊重彼此工作。