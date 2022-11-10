港府防疫再放寬　市民批舉措來得太遲　感「肉隨砧板上」

港府今(10日)宣布放寬更多防疫措施，包括下周四(17日)起進入街市等部分場所時，疫苗通行證將改為被動查核。東網記者到花園街街市了解情況，市民李先生怒指，政府現時才放寬主動查核疫苗通行證是「遲得好嚴重」，很多防疫措施限制令人有「肉隨砧板上」的感覺，而且現在各方面經濟經已十分疲弱。

檔主陳小姐亦同意當局現時才放寬是比較遲，更希望可以取消大部分、甚至是全部的防疫措施，且認為長期戴口罩感到呼吸不太舒服。退休人士黎先生表示，自己經常進入街市，估計疫苗通行證放寬至被動查核後，自己亦會比未放寬時多進出街市。不過，李先生反指，放寬後相對沒太大誘因更想進入街市，又對現時仍未取消口罩令感失望，就就現時全球多地已採取「與病毒共存」，但港府仍以減少確診數字為目標，心感憤怒。

另外，一位不願透露姓名的女士表示，自己原本不清楚當局放寬進入街市至被動查核，認為放寬當然好，惟在放寬後不會增加進入街市的次數，更希望連掃描「安心出行」都取消比較好。她亦相對不滿政府的防疫政策經常「改來改去」。而發記海鮮店舖負責人更認為，雖然支持放寬相關措施，但自己亦難以估算放寬後生意的增長額。