本港43%一型糖尿新症病童曾酮酸中毒　比例遠高於歐美

有本地兒科醫生研究發現，43.3%新確診一型糖尿病的兒童曾經患有酮酸中毒症，遠高於美國、德國和新西蘭等其他發達國家，而患酮酸中毒症的病童，逾80%需要在深切治療部接受護理。兒童糖尿協會表示，及時接受胰島素治療可有效防止引發酮酸中毒症，公眾應加強認識糖尿病的早期徵兆和症狀。

當糖尿病患者身體沒有足夠的胰島素讓血糖進入細胞轉化作能量時，就可能發展成酮酸中毒症，因為細胞沒有得到足夠的葡萄糖，身體便需燃燒脂肪來獲取能量，導致身體產生過量的酮，令血液呈酸性。糖尿病的病徵包括經常口渴或口乾、尿頻、體重下降、皮膚乾燥或泛紅，以及疲勞；而酮酸中毒症的病徵則包括惡心、嘔吐或腹痛、呼吸困難、呼吸時有果味、嗜睡，以及意識模糊。

相關研究分析了香港兒童糖尿病登記冊於2008至2018年的數據，發現43.3%的兒童在診斷出一型糖尿病時患有酮酸中毒症，其中38.6%人患有重度酮酸中毒症。這些兒童中超過80%需要在深切治療部接受護理。由於酮酸中毒症沒有確切具體的徵狀，故常被誤診為病毒性疾病，尤其是在幼兒階段，而延遲診斷會導致嚴重的酮酸中毒症，並可能導致更多併發症和更高的死亡率。該研究亦發現本地前線醫療服務對酮酸中毒症沒有一致的治療和護理方法，但根據國際兒科和青少年糖尿病協會的指引，醫護人員不應直接進行大劑量胰島素注射，而是應在靜脈注射治療後才開始胰島素輸注。本月是糖尿病關注月，該協會將於其網站介紹糖尿病酮酸中毒症的各種資訊，提高醫護人員、公眾和學校對酮酸中毒症的認識。