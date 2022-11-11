研究指近半青年疫下疑患創傷後壓力症　低薪工人工時長影響健康

香港中文大學健康公平研究所與英國倫敦大學健康公平學院發表報告，揭示45.6%的青年人於新冠肺炎疫情爆發初期患有疑似創傷後壓力症候群。報告又顯示17.6%的低薪行業員工每周工作60小時或更長時間，影響員工健康。

該報告以港府數據和報告，以及學術研究為基礎，並參照國際通用的標準，概述一個人從幼兒期、青春期、工作生活到老年所面對的系統性不平等。報告採用生命歷程方法，系統地檢視港人從出生至成長、工作、生活和老齡化的生活條件，以及塑造這些生活條件的社會和結構性因素如何影響健康。有一項以18歲以上的市民為對象的研究顯示，2019年本港社會動盪期間，疑似創傷後壓力症候群的患病率達12.8%，而另一項在2020年進行並有大約11,500人參與的研究更發現，接近一半24歲或以下的年輕人報稱患有創傷後壓力症候群症狀。

另外，該報告指收入或教育程度較低的員工往往面對較差的工作環境，當中包括從事零售行業、餐飲服務、物業管理、保安和清潔服務等低薪行業員工，低工資及長工時令他們的身心健康問題惡化，以致增加健康不平等，低技術工人在經濟動盪時期尤其容易失業。報告建議企業應考慮提供一個更有利於身心健康和社交健康的工作環境，促進家庭友善的工作間文化，並認為港府應考慮制訂更嚴格的工作時間規定。