修樹外判乏監管　工會倡盡快設立《樹木法》

本港危蹤處處，近月接連有塌樹壓車、古樹連根拔起，其中大埔梧桐寨村樹幹壓斃修樹的村代表，令人質疑8個核心部門護養樹木的成效。公務員總工會認為部門存在監管不足、承辦商質素良莠不齊等問題，當局應就樹木管理作主動統籌，並盡快設立《樹木法》。另外，政府牙科街症服務一直供不應求，且目前只涵蓋止痛及脫牙，工會建議應容許牙科治療師到醫管局轄下工作，同時釋放診症年齡層限制等。

政府樹藝主管人員總工會代表表示，部門將管樹工作外判，無充足公職人員監管，加上承辦商質素良莠不齊，外判工人流動性大，同時欠缺人手監管，只會造成惡性循環，為塌樹意外的源頭。代表又指康樂及文化事務署注重多元化職系，相關獲取樹藝專業資格的人員，幾年後「轉頭調去管理運動場及泳池等，與樹木管理關係有一段距離」，令經驗難以傳承，亦強調監管樹木需要「有官又有兵」，前線監察不能只依賴外判承辦商。

代表提到，當局應盡快設立《樹木法》，制定相關罰款，因為部門呼籲市民或商戶不要將廣告牌或雜物掛在樹上時，往往不得要領。至於初期加入樹木保養行業的工資不高亦成詬病，很多人會「做做下就唔做」，導致專業人員流失。而樹木管理一向被批評政出多門，由多個部門共同負責，他們認為政府應作統籌，例如樹木辦負責諮詢等，平衡公眾利益。

另外，本港基層牙科服務亦有改善空間。香港公務員總工會執行委員、 衛生署牙科治療師協會副主席林澤淦表示，以其擔任的牙科治療師為例，他們是接受過3年專業培訓的牙科人員，並受聘於衞生署，主要職責是為18歲以下人士提供基本牙科治療如洗牙和補牙等，並教導市民口腔健康知識。但牙科治療師給「框架困住咗」，不能到醫管局轄下工作，亦限制為18歲或以上人士診症，冀當局釋放相關診症年齡層，同時建議醫療券中劃分多一張牙科醫療券，令廣大市民都受惠。