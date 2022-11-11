公僕吸引性下降　公務員工會：當局須「說好公務員故事」

《施政報告》提出優化公務員管理制度，而公務員事務局局長楊何蓓茵日前指，更新版《公務員守則》不會再用「政治中立」字眼，即不能以「政治中立」為藉口，拒絕執行政府安排的工作。香港公務員總工會主席馮傳宗再三強調，整體公務員不存在因政治中立，而出現推搪工作的情況，認為當局須「說好公務員故事」。

馮傳宗指，公務員經過社會事件、宣誓及抗疫，現時在政治立場是沒有問題的，整體隊伍具使命感。馮又指公務員吸引性確是有下降趨勢，投考文書職系及紀律部隊等人數大減，期望政府「說好公務員故事」，令市民知道公務員都是敬業樂業和奉公守法，亦不會因政治取向而影響對市民的服務。至於政府即將更新公務員守則，馮指需了解日後的行文版本，視乎其演繹再評論。

另外，政府鼓勵公務員「能做事、做成事」，馮指其工會最近成立義工隊，本周已開展義工活動，有近40名公務員出席。馮稱希望義工隊可作表率作用，呼應政府建議，同時為公務員建立正面形象，未來亦會參加多元義工活動，包括「執垃圾」等環保活動。