密接者免隔離　逾200醫護申復工　醫管局 : 無意放寬至市民

醫院管理局周三起容許被列密切接觸者的醫護人員，於沒有病徵、通過快速抗原測試下，最快可於翌日復工。醫管局昨日表示，新措施實行的首兩天，共有超過200名員工申請，會確保復工者不會增加同事及病人感染風險。被問及有關措施會否擴大至其他行業及所有市民，醫務衞生局副局長李夏茵說，現時無意放寬密切接觸者檢疫規定。

醫管局於早前向員工發出最新的《防疫快訊》，列明由周三起，若被列為密切接觸者的員工在符合要求下，可於翌日便復工。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨日透露，醫管局已審視很多研究及平衡人手，而復工員工每日上班前需進行核酸檢測，工作時佩戴外科口罩，亦要單獨用膳，減低傳播風險。劉提到，措施實行的首日有80多人申請復工，昨日有120多人申請復工，強調會確保復工員工不會增加其他醫護及病人感染的風險。

早前有議員說不少行業同樣有人手短缺問題，期望當局一視同仁，擴展安排至其他行業。李夏茵回應查詢時指，醫管局推出上述復工安排，配套了大量安全措施，如員工要遵守規則，並要進行核酸檢測，當局暫時無意放寬至其他行業及市民。