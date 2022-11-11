東方日報A1：擠牙膏式放寬　市況未許樂觀

本港新冠疫情平穩，海外多國已取消不必要的防疫措施下，港府繼本月初放寬餐飲場所營業時間等限制後，昨日再宣布下周四（17日）起，政府街市、理髮店、主題樂園等一般會戴口罩場所不再需要主動查核客人的疫苗通行證，變相持黃碼人士亦能出入該些場所，但食肆、酒吧、健身中心等仍維持原有安排。而室外體育場所的觀眾席及表演場所亦准許飲食，亦會重開政府露營地點等。只是擠牙膏式放寬，經濟仍然處於困難時期，恐怕前景仍然不樂觀，市民也沒有心情露營玩樂。

現時進入政府街市、理髮店等場所掃描安心出行後，亦需展示疫苗通行證予職員掃描通行證二維碼查核。不過，大家下周四起進入該些場所時不再需要出示疫苗通行證二維碼。醫務衞生局副局長李夏茵宣布，港府基於病毒傳播風險，放寬部分社交距離措施，容許顧客一般戴口罩的場所，例如遊戲機中心、麻雀館、理髮店、政府街市，以及主題公園等娛樂場所，不需主動查核疫苗通行證；但餐館、酒吧、戲院、郵輪會脫口罩的地點，則維持需主動查核疫苗通行證。

李夏茵解釋，獲放寬的場所客人不用除口罩，病毒傳播風險有限，有空間放寬，但強調市民仍需持疫苗通行證進入被動查核場所，而進場時亦需掃描安心出行。另外，下周將重開露營地點及其他室外康樂設施，而室外體育場所觀眾席、馬場室外範圍、表演場所等亦能飲食。

漁農自然護理署、康樂及文化事務署亦宣布，郊野公園41個露營地點、貝澳營地下周四重開。漁護署亦推出大欖郊野公園荃錦營地預訂系統先導計劃，供市民預訂營位。

事實上，眾多市民進入商場等被動查核場所時都無掃安心出行，李表示，按法例，市民必須掃安心出行，又形容掃碼如同攜帶身份證，有需要時便要出示紀錄作證；而程式記錄行蹤，仍為風險管控的重要工具，短期內無意停用。她亦說，口罩仍能減低傳播風險，脫口罩會被視為高風險活動，並引述美國文獻稱，有省份撤銷口罩令後較沒撤的省多5%人染疫，而因冬季流感高峰期將至，短期不會解除口罩令。

旅遊業議會總幹事楊淑芬歡迎政府放寬，認為不用等待落實「團進團出」便容許旅客進出旅遊景點，有助提早宣傳，吸引旅客來港。被問到是次公布是否變相「廢了團進團出半個武功」，楊說新措施反而有助推展加快團進團出，現時只需解決團客餐飲問題，以及與當局商討減少檢測要求。

香港麻雀娛樂公司主席張家寧則認為，容許黃碼人士進場對生意有輕微幫助，有熟客外遊後回港，打算「打兩鋪麻雀」，卻因他持黃碼，麻雀館只能勸他離開。張提到，不用查核客人的疫苗通行證，能節省數秒至數分鐘。不過，他說麻雀館仍會安排人手協助客人掃安心出行，以免麻雀館被當局停業兩周，得不償失。

香港美髮美容業商會會長江樹林表示，放寬雖然能令海外剛回港的市民能理髮，但理髮是必要的服務，應即日推行，而非等到下周四。香港迪士尼樂園度假區則稱，期待迎接更多賓客到訪。海洋公園亦說會與海外及內地企業夥伴溝通，加強宣傳，為全面通關做好準備。

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