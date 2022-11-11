3成公院確診病人因自身疾病離世　醫管局：部分個案有灰色地帶

本港新冠疫情平穩，過去一周日均有約10名新冠患者離世。醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻今早(11日)在電視節目表示，醫管局分析死亡個案，發現約7成人的死因跟染上新冠有關，譬如感染新冠後出現肺炎或器官壞死等；另外3成死者是因自身疾病離世，即使無中新冠肺炎，亦有機會因中風、末期癌症等未必可治愈的疾病而逝世。他坦言部分個案或有灰色地帶，當局會就個案繼續進行數據分析，並定期公布結果，望能減少公眾的擔憂。

至於入院個案方面，醫管局分析過去一周經急症室入院的確診者，結果顯示約6成人因染疫而入院，其餘4成則因其他醫療原因，例如中風、心臟病或意外骨折等，才有需要入院。劉家獻稱，醫生會臨床判斷患者的入院主因，以配合相應治療。只要確診者病徵不嚴重、無其他病症，跟新冠無太大關係的，便不會列為「因新冠而入院」，患者更可選擇在家居隔離。

另外，醫管局員工前日(9日)起，若被列為密切接觸者，只要快測顯示無病毒，最快翌日復工，即提早解除復工。劉形容相關措施是未雨綢繆，期望新措施下可應付流感高峰期，甚至有機會出現的流感和新冠雙疫夾擊情況，確保有足夠人手應付。他又強調，提早解除檢疫令的員工需每天進行核酸檢測、戴N95口罩以及獨自用膳，故認為不會增加員工感染風險。