港府褫奪張震遠勳章及太平紳士身份　何秀蘭同遭「搣柴」

政府今日(11日)刊憲公布，撤銷前行政會議成員張震遠、前議員何秀蘭，作為太平紳士的委任。另外，張震遠的姓名亦會從特區授勳及嘉獎名單中剔除，即日生效。

張震遠曾作為市區重建局主席，在2010年獲政府頒授金紫荊星章，以表揚他在公共服務中表現卓越。惟隨着他被頒令破產，更因刑事案件而鋃鐺入獄，被褫奪勳章及太平紳士身份。前議員何秀蘭因身負多宗組織及煽惑他人參與未經批准集結案件，早前被判入獄共21個月。同時，何作為「612人道支援基金」5名信託人之一，涉嫌串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全。

根據授勳及嘉獎制度，如獲授勳/嘉獎人士的行為，對其應否繼續擁有該勳銜/獎狀構成疑問，例如因被定罪而入獄一年或以上，不論是否獲得緩刑，或作出有損授勳及嘉獎制度的名聲的行為等，政府會考慮是否須禠奪其勳銜/獎狀。每宗褫奪勳銜/獎狀的個案須由行政長官親自批准。根據《太平紳士條例》，太平紳士在獲委任期間，於香港或任何地方被定罪，並就所涉罪行被判處監禁，不論是否獲得緩刑，特首都可發出書面通知，撤銷對該人太平紳士的委任。