康文署辦全港社區體質調查測試日　17至39歲市民可免費參與

康樂及文化事務署將於本月16日及28日，舉辦「全港社區體質調查」測試日，收集17至39歲人士的體質數據。調查依年齡將參加者分成6個組別進行數據收集。由於上述組別收集的數據仍然不足，本輪測試專為該年齡組別的市民而設。測試費用全免，該年齡組別的市民即日(11日)起可報名參加，完成體質調查後可獲贈紀念禮品包和體質測試報告。

下周三(16日)的測試日將在元朗大會堂舉行，時間為早上9時半至下午12時半、下午1時45分至4時45分，最後一節為下午3時45分，預約登記帳號及密碼為「YLTH」。至於本月28日的測試日，地點為東昌街體育館，時間由下午3時至5時、下午6時至9時，最後一節為下午8時，預約登記帳號及密碼為「TCS1128」。市民可經專題網頁的「獲邀參加者登記登入」分頁，預先使用上述特定帳號及密碼登記報名，並選擇測試時段，測試需時約一小時。市民亦可在活動當日即場報名參加，每時段名額有限，先到先得。

「全港社區體質調查」旨在建立香港市民體質數據資料庫，找出市民的運動模式與體質關係，以及協助政府確定需優先改善的範疇，以提升市民的整體體質。參加者可透過參加此調查以大致了解自己的體質狀況，從而意識到體質對健康的重要，並將運動融入日常生活。