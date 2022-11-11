關愛隊率先在荃灣南區推行　麥美娟：小隊由不同團體提供服務

新一份施政報告提到關愛共融等措施，將會在全港18區成立「關愛隊」。民政及青年事務局局長麥美娟今日(11日)在電台節目表示，各區民政事務專員擔任「關愛隊」的總指揮，將再細分成不同小隊，料每個小隊有10至12人，由不同團體提供服務，亦可在區內招募義工，旨在凝聚資源和社會力量。而率先在荃灣和南區試行相關計劃的原因是，兩區都有鄉村、寮屋、劏房、低密度住宅、公共屋邨和私人屋苑等各類房屋，政府會視乎經驗擴展安排。

至於早前中文大學換校徽引起的風波，作為中大校友的麥美娟指出，社會上的回響為母校帶來傷害，認為過去數年中大因社會氣氛等令發生很多「不開心的事」，期盼中大學生可在包容和諧的氣氛下尋求知識，培養國際視野。另外，民青局計劃早前透露，今年年底將公布首個版本的《青年發展藍圖》，預計每年更新一次。麥表示當局過去數月已聯同青年發展委員會，合辦過百場諮詢會，出席的年輕人反映不同階段下的需要。她強調，政府會圍繞「四業」，即學業、就業、創業、置業，透過一系列工作助他們解決難關。

地方行政方面，她則透露政府目前仍進行檢討，暫無定案，會考慮各方意見，再按香港實際情況決定。她解釋，地區行政的形式組成都會符合《基本法》第97條的原則，需是非政權性區域組織，接受港府就地區事務的諮詢。區議會的產生辦法也可再作討論，檢討方向包括選舉方法、人數比例、會否採用委任制等等。