港府擬要求醫護服務公院一定年期　盧寵茂強調包含所有醫護

公營醫療服務長期供不應求。政府計劃以不同方法，包括立法要求合資格醫護人員須在公營醫療機構服務一定年期，確保有足夠醫護人手。醫務衞生局局長盧寵茂今日(11日)在立法會一會議上表示，相關安排不限於專科醫生，也適用於牙科醫生、護士等所有醫護人員。他解釋，由於9成市民會使用公營醫療服務，故有不同類型病例增加年輕醫生接受培訓的機會。有議員贊成做法，認為跟政府政務官及部分私人機構的安排相似，可避免醫護在公營機構受訓後，轉投私營系統，浪費公營資源。

至於防疫上，社會有聲音認為當局放寬為「擠牙膏式」，盧寵茂回應指形容不恰當，又引用世衞指新冠病毒大流行未結束，故要維持口罩令和推廣接種疫苗。此外，有議員認為很多人入商場和街市都不會掃安心出行，建議放寬部分表列場所的要求，盧指「掃碼」並不複雜，加上衞生當局現時無用安心出行作流行病學追蹤，但若未來疫情反彈，甚至有其他疫情時，安心出行有保留的價值。他又透露，當局會考慮適時調整食肆每枱人數上限、餐桌之間的距離要求等。

控煙方面，盧稱過去40年本港在控煙工作上取得很好的成就，不應只與其他地方比較。本港吸煙率由13%降至去年的9.5%，政府短期內會就就下一步工作目標進行公眾諮詢，期望2025年的吸煙率進一步降至7.5%。 不過，煙稅方面，他認為香港煙稅只佔每包香煙售價的62%，較世衞提出的75%低，故本港在這方面較落後。他亦在場上表示不贊成以加熱煙或電子煙取代傳統煙草產品。議員邵家輝質疑，全面禁煙與自由的香港背道而馳，或會減低旅客訪港意欲。

另外，議員關注牙科服務不足問題。盧寵茂回應指，會加強基層醫療的牙科服務，惟他認為人才是箇中問題，目前牙科醫護職位仍有超過70個空缺，故暫時未能提升緊急牙科治療服務。政府計劃立法引入合資格非本地培訓牙醫及護士。