疏忽過路案女被告需自行付訟費　上訴庭拒發上訴終院許可證明書

暫委特委裁判官何麗明，2018年審理1宗簡單及最高刑罰為罰款500港元的行人疏忽過路傳票案，卻花上91天才將案審結，最終案中女被告獲判無罪。但何拒絕向被告批出訟費，更批評辯方2名律師誤導法庭及拖延審訊，下令支付共約62萬港元訟費給控方。女被告及2名律師早前就該訟費命令提上訴，被上訴庭3位法官拒絕。女被告擬再上訴至終審法院，並向上訴庭申請上訴許可證明書，並提出3項法律爭議。惟3位法官今（11日）頒下判詞，指並無可爭議空間，拒絕發出許可證明書。

上訴人為原被控疏忽過路但脫罪的尼泊爾籍女被告Thapa Kamala，答辯人為香港特區政府。案件並沒有進行口頭聆訊，以書面方式處理。上訴人提出3項法律爭議，指當脫罪被告提出訟費申請，法庭考慮其有否自招嫌疑時，應否將不被起訴行為納入考慮；及除了自招嫌疑因素，法庭應否考慮控方行為；以及主審裁判官行為。

判詞指出，一般而言，脫罪被告應獲批訟費，但如被告自招嫌疑則例外，被告在調查及審訊前的行為，以及構成控罪背景的被告行為理應接入考慮，而上訴人案發當晚從一輛的士車輛後方橫過馬路，而沒有使用附近行人過路設施，這行為理應在訟費階段考慮。判詞又提到，上訴方指稱原審控方是審訊廷翂長的始作俑者，而何麗明未能控制好審訊及快速審結案件。雖然上訴庭認為何麗明、原審辯方及原審控方均有份導致法庭資源及時間浪費，但判詞指即使依賴控方及何麗明的過失，亦無助上訴人的訟費申請，而上訴庭早前頒下的判詞中，亦未指出控方及何麗明的行為毋須納入考慮。基於上訴人提出的3項爭議均無爭拗空間，上訴庭遂駁回其申請，拒絕批出證明。

案件編號：HCMA 366/2020