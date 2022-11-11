內地放寬檢疫　入境5天集中隔離+3天居家隔離

國務院聯防聯控機制周五（11日）公布，中央政治局常委會周四（10日）召開會議聽取新冠肺炎疫情防控工作匯報，研究部署進一步優化防控工作的二十條措施。針對入境人員，將由現時的「7天集中隔離+3天居家健康監測」，調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。入境人員在第一入境點完成隔離後，目的地不得重複隔離。集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5天各開展1次核酸檢測，居家隔離醫學觀察第1、3天各開展1次核酸檢測。

內地亦明確入境人員確診的判定標準為核酸檢測Ct值<35，對解除集中隔離時核酸檢測Ct值35至40的人員進行風險評估，如為既往感染，居家隔離期間「三天兩檢」、賦碼管理、不得外出。

同時，內地會取消入境航班熔斷機制，把登機前48小時內2次核酸檢測無確診證明調整為登機前48小時內1次核酸檢測無確診證明。對於入境重要商務人員、體育團組等，內地將「點對點」轉運至免隔離閉環管理區（閉環泡泡），開展商務、訓練、比賽等活動，期間賦碼管理，不可離開管理區。中方人員進入管理區前需完成接種新冠疫苗加強劑，完成工作後根據風險大小採取相應的隔離管理或健康監測措施。

對於外防輸入措施，國務院要求各地做好集中隔離資源儲備，規範設置集中隔離點並嚴格實施管理，加強入境人員居家隔離期間的規範管理，並對免隔離閉環管理區內外方和中方人員嚴格落實閉環管理、個人防護、核酸檢測等要求，嚴防「破環」。