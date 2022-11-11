教育局擬改善學校自我評估　研究籲提升透明度及問責精神

教育局今日(11日)向官立學校、資助學校、按位津貼學校和直接資助計劃學校發出有關優化學校發展與問責架構的通告，為配合校本管理的實施，早於2003/04學年起推行，以促進學校進行「策劃─推行─評估」的自我評估（自評）循環，推動學校持續完善，並提升校本管理的透明度和問責精神。為貫徹質素保證和支援措施，除不同分部恒常探訪學校外，質素保證分部通過校外評核(外評)和重點視學，核實學校自評成效，並提供回饋和改善建議，促進學校持續發展。

當局早前委託香港大學教育學院教育政策研究中心進行的一項有關學校發展與問責架構對香港學校發展的效能研究(效能研究)已完成，結果進一步肯定架構在推動學校自我完善方面具正面成效，例如教師使用自評數據的意識和信心亦有所提升；效能研究亦指出學校及教師藉自評進行反思的深度則仍見差異，自評工作尚有改進空間。效能研究建議向公眾發布學校視學報告的主要結果和建議，以進一步提升校本管理的透明度和問責精神，為優化架構，局方有相關措施推出。

其中，包括由2022/23學年起，學校進行自評時須更聚焦於7個學習宗旨，並以此作為自評的反思點，綜合運用香港學校表現指標和 自評資料及數據，從整體角度評估學校在培育學生相關素質方面的工作成效，包括加強國民身份認同及健康的生活方式等學習宗旨相關的工作；2023/24學年起，學校進行周年自評時，須每年蒐集學校表現評量數據，當中包括持份者問卷和相關的情意及社交表現評估套件問卷數據等，至於本學年，學校可繼續按現行做法；2023/24學年下學期起，局方將上載外評報告的總結章節到當局網頁，讓公眾知悉。