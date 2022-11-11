林卓廷涉要市民刪除罪證　事主稱除遭示威者搶手機更被拳打腳踢

前民主黨議員林卓廷，涉嫌於2019年7月6日屯門遊行期間，與一名網媒記者及社工要求一名市民刪去涉及示威者的片段及照片。3人否認企圖妨礙司法公正及不誠實取用電腦等罪，案件今(11日)在區院續審。當日被包圍及要求交出手機供察看的市民X於屏風後作供，他表示遊行完畢行至近屯門警署附近時，突遭示威人士包圍，並被要求交出手機供他們察看有否拍攝過示威人士樣貌等，及後更被人拳打腳踢及扯耳朵等。

X指他當日參與「光復屯門公園」遊行後，隨遊行人潮行至西鐵站橋底下。他看見有一名女士與人爭執及被人包圍及腳踢，他遂往前打算阻止，卻被人質問，他其後離去。他當行至近屯門警署時，又被人質疑他為何還未離去，並將他包圍。X感驚慌，包圍者當中有人認得他曾於7月1日在警總附近出現，遂着他交出電話察看，稱若發現有示威者容貌的相片或片段便要刪除。X不願交出手機，包圍者變得暴躁且講粗口及恐嚇他。隨後，林卓廷及許智峯兩位議員到來，了解事件後，林及許2人提議只讓他們2人看手機，並承諾不會讓他人拍照等，他本願意交手機給2人，但包圍者堅持一起察看，他遂不願意交出。

X續稱及後一名曾姓記者指「啲相重要，定你條命重要」，X聽罷「驚左下」。X指本不認識該記者，後在報紙認出是被告曾焌熙。因有個人資料，X仍不願意交出手機。他聽到有人指會用其他方法對付他，更有一名女子倒數，並有人撐開傘及觸碰他身體。隨後包圍者開始對他拳打腳踢、扯耳仔及褲等。其後有人搶走他的電話，交予許再交到一名聲稱是女社工的人士手上。該女社工便察看其手機，社工刪除了有示威者的大頭照及片段。其後有警員救走他，他亦搶回手機。

被告林卓廷及獨立網媒記者曾焌熙(28歲)被控一項企圖妨礙司法公正罪，指他們在2019年7月6日於屯門警署外煽惑、誘使或指示X刪除任何儲存於其手提電話內的內容，即一些可能於當日或之前干犯刑事罪行的示威者的樣貌照片。曾焌熙另被控於同日同地參與非法集結。同案被告、社工鍾凱研(39歲)則被控不誠實取用電腦及刑事損壞罪，指她於同日在屯門警署外取用X的手提電話，並毀壞X儲存於該電話內，有關2019年7月1日立法會外示威情況的錄影片段。現流亡海外的許智峯原本亦是本案被告，他棄保潛逃到境外，法庭早前已對他頒下拘捕令。

案件編號：DCCC 958/2020