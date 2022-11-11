4人涉轉載貼文　煽惑立會選舉投白票或不投票　1人認罪獲判緩刑

2021年立法會換屆選舉期間，4名介乎29歲至58歲人士，涉嫌分別在其個人社交媒體專頁轉載或展示許智峯、丘文俊或張崑陽煽惑他人在該次選舉中投白票或不投票的貼文。事後廉政公署起訴4人各一項在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為罪，案件今（11日）在東區裁判法院提訊，其中一名無業女被告認罪，被判囚2個月，但緩刑18個月。另外3名被告的案件則押後再訊，期間各人准以1,000港元保釋。

認罪被告易美寶（58歲、無業）的案情指，2021年立法會選舉提名期於該年10月30日展開，選舉期由當日起計直至投票日，即同年12月19日。許智峯在選舉期的前一日，在個人社交媒體專頁上發布「如水計劃」貼文，內容是煽惑公眾投白票。翌日廉政公署發布新聞稿，提醒公眾切勿轉載任何違法內容，以維護選舉公正。易於2021年10月31日起，在其個人社交媒體專頁上轉載涉案的「如水計劃」貼文，因而被廉署拘捕。主任裁判官嚴舜儀接納被告有悔意及考慮案例，認為適合判處緩刑。

其餘3名被告為黃智仁（42歲、物理治療師）、胡康騏（44歲、平面設計師）及郝建朝（29歲、金融從業員）。3人被控於上述選舉期間，在其個人社交媒體專頁上，分別轉載許智峯、丘文俊或張崑陽煽惑他人投白票或不投票的貼文。胡康騏因為染疫而未能出庭，獲准押後至11月29日應訊。黃智仁的案件押後至11月20日再訊，以待辯方給予被告法律意見。郝建朝的案件則押後至明年1月17日，以待被告聘請律師。

案件編號：ESCC 2253-2256/2022