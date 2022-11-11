內地男網球手來港參賽　無「藍碼」被拒入場　索償22.75億

一名來自內地的男網球手，聲稱自己特意由亞美尼亞來港，參加本月5日開始舉行的網球比賽，他表示已打了2針，卻因未能出示「安心出行」藍碼，而被拒絕參賽或觀賽。他昨（10日）入稟高等法院，向有份舉辦或協助舉行比賽的5個單位，共索償22.75億港元。

原告是徐睿賓(音譯)，5名被告依次是鄉村俱樂部、香港元老網球總會、Peter N. Roberts、Dr. C Louis Shih及Frederick Wong。原告在自己撰寫的入稟狀中指，他早前報名參加了本港舉行的鄉村俱樂部壯年網球錦標賽，遂由亞美尼亞抵港。至11月5日，他欲入場比賽時，卻被職員以無法出示藍碼為由拒絕他入場。他隨即向職員展示其疫苗注射記錄，但仍被拒入場。他遂就事件向首2名被告各索償10億港元，第3被告索償9500萬港元，其餘2人索償9000萬港元，合計22.75億港元。

根據資料顯示，有關比賽由11月5日至11月11日舉行，參加者年齡需為45歲或以上，總獎金達38萬港元。賽程表顯示，原告首圈獲安排與一名本地球手對壘，最終由該本地球手出線。

案件編號：HCA1532/2022