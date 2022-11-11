團體促政府重推「N無津貼」　紓緩家庭輪候公屋壓力

本港住屋問題嚴重，不少市民久久未能置業或獲得分配公屋，被迫居住於劏房。適逢勞工及福利局局長孫玉菡與社會服務單位會面，關注基層住屋聯席今日(11日)到場請願，促請當局重推俗稱「N無津貼」的非公屋、非綜援低收入住戶一次過生活津貼，以及落實「夏季能源補貼」和劏房支援社工隊，在未有官方取締劏房的清晰時間表前，改善本港惡劣居所生活環境。

關屋聯稱，政府早前表示無意再次推出「N無津貼」，以「現金津貼試行計劃」作為代替方案，紓緩「非公屋、非綜援」家庭輪候公屋時面對的壓力。惟經翻查立法會資料，截至今年7月，兩者津貼計劃相差接近5萬宗申請，故在「現金津貼試行計劃」的申請條件下，不受惠的家庭有非長者一人公屋申請家庭、未有申請公屋但現時仍居於劏房的市民等，相反「N無津貼」卻是現時最有效可支援以上不受惠家庭的措施。

另外，前年亦有研究結果顯示，近8成受訪者在炎夏時水費會有增加的情況，包括透過使用各種降溫電器作消暑之用，故加重了市民在生活開支上的負擔。因此，團體亦希望當局可為基層市民提供「現金津貼試行計劃」，減輕劏房住戶在夏季的能源支出壓力，甚或減輕因被迫生活在高溫下所招致的不良影響。團體建議，津貼可於每年6月至9月直接向有關住戶發放，包括向1人家庭發放300港元；2人家庭及3人家庭或以上則可分別發放500和700港元。