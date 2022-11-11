今增5599宗確診　輸入佔398宗　多10名患者離世

本港新冠疫情漸趨穩定。衞生署衞生防護中心公布，今日(11日)本港新增5,599宗確診個案，包括5,201宗本地個案，以及398宗輸入個案。另外公立醫院新增10宗確診病人離世，為5男5女，年齡介乎68至96歲。有2位來自院舍；另有1人已打4針。另外，本地個案中，新增4宗XBB及2宗BQ.1.1亞系個案；多2宗XBB輸入個案，全部患者已打3針，當中有3人居住於沙田區。

院舍方面，新增14間院舍出現個案；涉及10間安老院舍及4間殘疾院舍，當中耆樂東涌有5名院友染疫，上述院舍合共有23名院友及1名職員染疫，故有96名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有490間學校呈報共725宗個案，涉及618名學生及107名職員；有8間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。

另外，醫管局表示，屯門醫院一個康復病房自本周一(7日)起有3名病人確診，調查再發現另多4名病人中招，但無感染病徵。所有病人正接受隔離，情況穩定。有關病房已暫停接收新症。醫院已在相關地點進行徹底清潔消毒，並會加強執行感染控制措施。