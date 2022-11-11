外圍環境惡化貨運受阻　政府下調全年經濟預測至負3.2%

香港經濟2023年第三季按年收縮幅度擴大。外圍環境惡化，加上跨境陸路貨運往來持續受阻，對香港的出口造成沉重打擊。主要央行大幅加息令金融狀況收緊，嚴重影響內部需求，儘管疫倩大致穩定、勞工市場情況改善及政府在8月份發放消費券為私人消費帶來支特。實質本地生產總值繼上一季按年收縮1.3%後，在第三季下跌4.5%。經季節性調整後按季此較，實質本地生產總值下跌2.6%。首三季合計，實質本地生產總值接年下跌3.3%。考慮到今年首三季的實際數字，以及短期前景欠佳，今年全年實質本地生產總值增長預測由8月覆檢時公布的負0.5%至0.5%，向下修訂至負3.2%。

整體貨物出口在第三季按年實質大跌15.6%。輸往內地的出口跌幅擴大。輪往美國和歐盟的出口轉為明顯下跌。輸往大部分其他亞洲主要市場的出口增長減慢。與此同時，服務輸出轉為實質下跌3.8%。由於跨境金融及集資活動減弱，金融服務輸出明顯下跌。受惠於政府放寬對旅客的檢測和檢疫交排，旅遊服務輸出大幅增長，但仍遠低於疫情前水平。

本地方面，第三季實質私人消費開支與一年前相比幾無變動，經季節性調整後按季比較則繼續上升。不過，整體投資開支的按年實質跌幅擴大至14.3%。勞工市場在第三季繼續改善。經季節性調整的失業率由第二季的4.7%進一步下跌至第三季的3.9%。大部分主要行業的失業率下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業、餐飲服務活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。就業不足率由第二季的3.0%下跌至第三季的1.8%。