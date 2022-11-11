新界年宵市場下周五公開競投　場內不設乾貨及快餐攤位

食環署今日(11日)表示，新界區2023年農曆年宵市場攤位將於下周五(18日)起公開競投。9個年宵市場分別設於北區石湖墟遊樂場、西貢萬宜遊樂場、將軍澳寶康公園、沙田源禾遊樂場、葵青葵涌運動場、大埔天后宮風水廣場、荃灣沙咀道遊樂場、元朗東頭工業區遊樂場和屯門天后廟廣場，共有527個濕貨攤位，場內不設乾貨及快餐攤位，而攤位底價大約為320至2,990港元不等。

署方表示，除屯門天后廟廣場年宵市場外，各年宵市場的攤位競投皆會於本月18至29日期間，於荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，時間由上午9時半至競投結束為止。而屯門天后廟廣場年宵市場的攤位競投，則將於下月6日在井財街社區會堂舉行。由於競投場地可容納人數有限，會以先到先得形式安排入場，額滿即止。

當局強調，所有進入競投場地人士都必須符合「疫苗通行證」的規定，而被區分為「紅碼」及「黃碼」的人士不可進入競投場地。他們亦須遵守場地內有關防疫措施，包括須在場地入口量度體溫及在場內必須佩戴口罩等。此外，政府又表示，競投當日，除獲豁免人士外，所有進入競投場地人士須在進場前利用手機上的「安心出行」流動應用程式掃描該場地的「安心出行」場所二維碼。