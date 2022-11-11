逾3000萬12厘高息投資騙案　警暫拘一名涉案人並發現相關文件

東網本周日(6日)獨家報道，近期至少有70多名港人墮入以12厘高息投資騙案，涉款近3,000萬港元，當中有10多人已報警，案件由油尖警區重案組跟進，消息指，警方今日(11日)拘捕一名涉案人士，調查期間找到相關銀行文件和貸款資料，案件仍在調查中，不排除有更多涉案人被捕。

該宗投資騙案發生在去年，投資計劃標榜海外私人銀行的高息定存計劃，以12厘息吸引市民作定存，其中有人透過一間本地的中介公司前後將存入款項，起初首3個月確收到利息，但第4個月起再無收到利息，投資者向該中介公司追回本金，但多次追討均不果。

涉事的中介公司負責人向東網透露，曾有不少受害者向他追討，但事實上自己都有份投資，亦是受害人之一，他聲稱受害者至少有70多人，他與其中10多人已報案，涉款逾千萬港元，案件已交由警方跟進，他亦向立法會議員葛珮帆遞交請願信，尋求協助，冀事件引起社會關注及警方可早日破案。

據警方早前回覆，於今年7月22日接獲一名36歲姓馮男子報案，指早前經營生意時認識一名41歲姓黃男子，對方游說他參與投資項目。報案人指初期能獲得回報，但其後對方稱銀行戶口遭凍結而未能派息，報案人亦未能與該名男子聯絡，懷疑受騙，遂報案。案中涉及損失金額約88萬港元，警方經調查後，案件列作「以欺騙手段取得財產」處理。