MIRROR紅館事故調查　勞福局：將向受傷舞蹈員僱主採取行動

MIRROR紅館意外發生至今逾3個月，政府今午(11日)5時半召開記者會，交代事故調查工作進展。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，政府認為紅館租用人違反租用條款部分規定，而當局將引入機制處理違反租用條款，並提出改善措施冀加強保障安全。另專家顧問指，出事的鋼索出現「金屬疲勞」現象，並鼓勵主辦方就大型活動盡早綵排，警方會繼續就事件更深入調查，而康文署稍後亦會公布更詳細報告。

楊潤雄表示，今次事件引起廣泛關注，而由多方進行調查，防止同類型事故再次發生。結果重點如下，康文署是體育館持有人，工作小組就事故進行詳細調查，進行9場會議，包括LED鋼索質量、拉力等，認為租用人違反規定，包括LED重量資料並不準確，以減低整個演唱會的安全系數，已轉交警方再作調查。專家顧問林超雄博士表示，鋼索斷口屬金屬疲勞，要放大才能看見，至於出現原因是因為護繩器狀態不佳。從圖片可見，妥當的護繩器是黑色，惟事發演唱會的護繩器卻「磨花晒」，以致鋼索出現扭曲，抗金屬疲勞能力亦下降。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，當局視受傷的舞蹈員是以僱員身份參與演出，勞工處會依法例採取檢控行動，包括根據僱員補償條例，查核僱主有否幫助僱員購買保險，或有否呈報工傷。