多55廈納強檢　長沙灣星匯居及掃管笏愛琴海岸上榜

再增55個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(11日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(12日至13日)期間進行病毒檢測。

另外，政府明日會於薄扶林置富花園及深井碧堤半島重開臨時流動採樣站。至於在中西區進行檢測的市民，除可使用位於堅尼地城及中環原有的檢測點外，亦可善用近日新設位於西湖里遊樂場(近港鐵西營盤站A出口)的社區檢測站。

污水驗出病毒的地點如下：

1.屯門兆禧苑順禧閣

2.大圍新翠邨新俊樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.筲箕灣愛蝶灣3座

2.大埔運頭塘邨運臨樓

3.藍田邨藍泰樓

4.葵涌祖堯邨啟敬樓

5.觀塘安泰邨錦泰樓

6.薄扶林寶翠園3座

7.深井碧堤半島9座

8.粉嶺綠悠軒6座

9.屯門寶怡花園2座

10.馬鞍山聽濤雅苑4座

11.天水圍栢慧豪園3座

12.觀塘翠屏(北)邨翠樟樓

13.屯門青棉徑5號金寶大廈

14.筲箕灣東威大廈2座

15.葵涌新葵興花園C座

16.馬鞍山曉峯灣畔1座

17.觀塘康寧道23號仁安大廈

18.鴨脷洲海怡半島御柳居

19.將軍澳新都城2期6座

20.東涌藍天海岸影岸‧紅A座

21.元朗富達廣場C座

22.黃大仙現崇山1座

23.紅磡崇安街33號旭日豪庭

24.粉嶺牽晴間3座

25.薄扶林置富花園富豪苑

26.屯門兆康苑兆偉閣

27.沙田銀禧花園7座

28.鑽石山鳳禮苑鳳欣閣

29.將軍澳東港城8座

30.天水圍天恩邨恩頤樓

31.荃灣福來邨永嘉樓

32.鴨脷洲南灣5座

33.土瓜灣炮仗街61號僑盛大廈

34.觀塘協威園B座

35.馬鞍山翠擁華庭11座

36.上水旭埔苑唐湖閣

37.何文田俊民苑文蘭閣

38.大角咀海桃灣2座

39.將軍澳海翩滙7座

40.筲箕灣廣場麗文苑

41.大圍金獅花園金華閣

42.粉嶺中心B座

43.鰂魚涌英皇道971號英皇大樓

44.北角城市花園9座

45.北角丹拿花園5座

46.荃灣西樓角路168號荃豐中心

47.大埔廣場宜興閣

48.荃灣中心昆明樓

49.長沙灣通州街500號星匯居2座

50.掃管笏愛琴海岸7座

51.屯門美樂花園3座

52.大圍恒峰花園1座

53.天水圍嘉湖山莊美湖居4座