康文署公布MIRROR騷調查報告　倡強化場地租用機制保障安全

MIRROR紅館事故震驚全港，外界一直關注意外責任誰屬。由康文署領導調查事故成因的工作小組完成有關調查，並於今日(11日)公布調查報告，經詳細檢視墮下的LED屏幕、舞台設備相關裝置及實驗室的各項檢測結果後，認為引致事故的成因包括金屬疲勞引致鋼索斷裂、吊環螺絲的裝置設計問題，以及懸吊系統安全系數不理想。

金屬疲勞方面，報告指出吊着LED屏幕的鋼索斷裂，其原因是部分鋼絲出現金屬疲勞，成因包括鋼索狀況不理想，其抗斷強度較正常鋼索的最低抗斷強度低；LED屏幕的實際重量較呈報的重；絞車系統裝置有問題令護繩器難以轉動，致鋼索表面受到磨損及須承受額外負荷，引致鋼索變形；以及LED屏幕的懸吊系統組裝不理想。

而在吊環螺絲裝置方面，吊環螺絲安裝在LED屏幕構架時，並無裝上套筒螺絲扣來方便水平調較。當一條鋼索斷裂時，另一條沒有斷裂的鋼索所繫上的吊環螺絲不勝負荷而斷開，最終未能防止LED屏幕墮下。報告又提到，懸吊系統安全系數不理想，在現場磅秤下，墮下的LED屏幕實際重量比報稱重量重很多，令懸吊系統安全系數水平遠低於國際標準。

報告最後指出，因應事故成因，小組作出一系列建議以強化租用機制，確保租用人會履行責任遵守租用條款，加強舞台表演的安全措施。措施包括於驗證機制中訂明負責人員的工作範疇和角色，租用人亦須提交鋼索的質量證明，並應在首場演出前盡早彩排。康文署亦會引入妥善機制以處理違反康文署場地「租用條款」，在未來數月亦會與業界商討和落實加強措施的執行細節。