5人被控2019年旺角藏武器企圖破壞　多1人認罪候懲

2019年10月27日下午，有示威者在旺角亞皆老街近染布房街一帶聚集，有人堵路及破壞公眾設施，及後多人被捕。時隔逾2年後，警方重新拘捕其中5名男女，分別控告他們管有攻擊性武器及管有物品意圖損壞財產等6項控罪。其中3人早前認罪，餘下2男女今（11日）在九龍城裁判法院提訊。男被告不認罪，並押後到明年1月30日作審前覆核；23歲女被告則認罪，還押至11月25日判刑，以待索取其背景報告。

案中被告為彭海兒（21歲，學生）、馮詩詠（18歲，學生）、梁翰堯（25歲，學生）、朱啟輪（38歲，無業）及陳詠琪（23歲，學生）。彭早前獲准以簽保守行為方式處理，自簽1500港元及守行為18個月；馮及梁早前承認管有任何物品意圖損壞財產罪，梁另承認一項管有攻擊性武器罪，馮被判240小時社會服務令，梁則判監6個月。朱啟輪則否認在公眾地方管有攻擊性武器罪。

被告陳詠琪今承認一項管有任何物品意圖摧毀財產罪。案情指，2019年10月27日下午，有人響應網民號召在尖沙咀示威集會。下午近5時，旺角亞皆老街近染布房街一帶，有5至6名示威者把欄杆放在行車道作堵路之用，警方接報後到場驅散，示威者看見警方後即逃跑，陳當場被警員制服，其身上被搜出一罐黑色噴漆，以及一把長約17厘米的六角扳手。

案件編號：KCCC 1546/2022