大灣區航空進軍台灣　12.1起香港來往台北　最平約1600元有交易

近日台灣宣布進一步放寬旅客入境檢疫措施，大灣區航空亦乘勢開展來回香港至台北的航線。大灣區航空今日(11日)宣布，由下月1日起，將會每周提供5班航班往返香港及台北，早機晚機任君選擇。乘客目前可先到各大旅遊網站預訂機位，每位最平只需約1,600港元，但不包括寄艙行李；若要包含20公斤寄艙行李，價格將升至每位約3,400港元。

經《東網》記者實測，目前大灣區航空的官方網站暫未有來回香港台北的航班可供選擇，仍然只有往來曼谷的航班可供選購。不過，各大旅遊網站例如「Trip.com」、「永安旅遊」等，則已有航班可供預訂。有關航班時間「有早有晏」，由香港出發至台北的航班將提供早上8時55分出發的早機，以及下午6時10分出發的晚機；至於由台北出發至香港的航班則有早上11時45分出發的早機，及晚上9時正出發的晚機。

記者嘗試搜尋由12月1日至12月8日、來回香港及台北的行程，機票連稅最低只需每位1,656港元，但將不包括寄艙行李，且不設退款及更改；而若要包含10公斤寄艙行李，價格將升至每位連稅2,216港元；至於包含20公斤寄艙行李，價格則為每位連稅3,428港元，最低價與最高價相比，相差近2,000港元。

大灣區航空表示，來回香港台北的航班有早上與傍晚出發的航班，相信可吸引商務旅客及計劃前往台北探訪親友的旅客，客戶如欲查詢或預訂，可與大灣區航空客戶服務中心或各大旅行社聯絡。