團體促推扶貧墟市　成立基金助發展　恒常化至「區區有墟」

過去有多個地區團體會在政府閒置土地上舉辦扶貧墟市，以為基層創造就業機會，但舉辦墟市仍面對不少困難。有團體昨日(11日)向勞工及福利局局長孫玉菡提交請願信，促請政府推動基層墟市作為疫後扶貧措施。團體表示，新冠肺炎疫情打擊經濟令基層生活困苦，但政府推出的失業援助及一次性措施僅能解燃眉之急，未有長遠改善基層就業問題，惟非牟利團體在舉辦墟市時困難重重，故建議政府將墟市恒常化及規模化；並倡議政府成立「墟市種子基金」，以支援墟市及社區經濟發展；同時可簡化申辦流程，放寬舉辦條件。

社區發展陣線及墟市檔主關注組向孫玉菡提交請願信，認為現時非牟利團體在營辦扶貧或特色墟市時面對不同困難。例如團體須承擔高昂的牌照費用、場地及行政開支，難以持續營辦墟市以創造穩定的就業機會；加上現時政府缺乏統一及清晰的墟市申請機制，令團體往往浪費大量時間在申請程序及牌照審批階段，難以持續申辦墟市。

團體認為過往政府亦有建立固定墟市，例如天秀墟可以為天水圍區內街坊提供創業機會；資助項目《大想頭——青年自僱實戰日》可在商場設立假日市集。此類例子都顯示政府多項墟市計劃確立了墟市的社會及經濟價值。團體建議政府政府可成立「墟市種子基金」，以由政府提供予資源讓非牟利團體申請營運墟市，有效更穩定及長遠支援基層檔主經營攤檔；同時應訂立明確及長遠的墟市政策及申請指引，同時撥出不同社區閒置土地，設立有規模的固定恒常墟市，供社區團體申請舉辦墟市，以達致「區區有墟」。