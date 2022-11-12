跨部門旺角反罪惡　12人被捕或票控　違規夜總會停業14日

旺角警區牌照組、雜項調查隊、反三合會行動組、特別職務隊、西九龍總區交通隊、警犬隊及西九龍總區機動部隊聯同食環署，昨日（11日）展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動。

行動中，突擊搜查旺角區內多個單位，搗破一個賣淫場所、一個毒窟及一個色情光碟售賣店，共拘捕8男1女(40至56歲)，分別涉嫌「經營賣淫場所」、「經營毒窟」、「販毒」、「吸食或注射毒品」、「發布淫褻物品」、「管有淫褻物品以供發布用途」。被捕的賣淫場所負責人，亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》遭票控。

行動期間，亦巡查區內25個場所，包括夜總會、酒吧、會址、麻雀館以及餐飲等場所，以確保負責人及顧客遵守相關防疫措施。警員發現深圳街10號一食肆及登打士街37號一夜總會，分別因為店舖內桌子之間未有1.5米距離及有顧客未能出示24小時內的快速抗原測試無染疫結果，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》。該食肆被勒令由下午6時正至翌日上午4時59分，停止售賣或供應在餐飲業務的場所內進食或飲用的食物或飲品；及於其餘時間不得有多於2人同坐一桌，為期7天；而該夜總會則需關閉14天，稍後執法人員並會對其負責人作出票控。此外，花園街一間麻雀館一名46歲女顧客出示懷疑屬於他人的電子針卡，涉嫌「企圖誤導警務人員」及「未經准許而入境及留下」被捕。