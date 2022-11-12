新冠疫下影響捐贈推廣　今年首6個月僅49宗器官移植

「丈夫離世我好難過，但可以令到其他家庭完整，佢好似用咗另一個方式生活落去」。器官捐贈者遺孀彭太說，10年前丈夫突發中風，面對他突然離去，彭太勇敢決定無私捐贈遺體器官，並成功救活3個家庭。本港現時等候器官移植的病人高達2,554名，當中有2,392人正輪候腎臟。惟今年首6個月僅49宗器官捐贈移植，數字僅去年3分1。醫院管理局腎臟配對捐贈計劃工作小組主席馮加信解釋，本港的器官捐贈文化未深入民心，且疫情下器官捐贈的推廣工作大減，或致今年捐贈數字減少，呼籲市民於中央器官捐贈登記名冊登記捐贈器官的意願。

瑪麗醫院成人深切治療部部門主管陳惠明表示，暫未有數據分析疫情對器官捐贈有多少影響，惟他坦言，第5波疫情高峰期公立醫院暫停不少非緊急服務，期間深切治療部壓力亦大增，「少咗非新冠病人入院，唔敢講一定無影響」，但對於明顯腦死亡患者的器官捐贈程序則「肯定無影響」。他解釋，腦死亡患者為潛在器官捐贈者，醫學上腦死亡是人類死亡判定的準則，由於腦死亡後人體易見併發症，死後最多一兩天便要決定是否捐器官，尤其心臟和肝臟。

醫管局器官捐贈聯絡主任龐美蘭透露，部分家屬拒絕捐贈器官的原因，是死者未曾透露自己意願，家人面對死亡已十分傷感，要他們做決定便大感掙扎，有時亦會有家人因意見分歧而作罷，亦有因不捨死者、不願破壞死者儀容等原因而拒絕。她強調，會尊重捐贈者，術後妥善縫合切口，不影響遺體外觀；團隊又呼籲市民登記捐贈器官，並向親友分享意願，即使離去亦可遺愛人間。