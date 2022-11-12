馬會專業見習計劃招募新一期學員　名額600個

新一屆「賽馬會專業創未來計劃」已經推出，為首次求職的畢業生提供為期一年的見習機會，支持和提升畢業生由學校過渡到職場的就業能力，名額600個。該計劃除接受大專及副學士畢業生申請外，亦擴展至中學文憑或同等學歷的畢業生。港府防疫抗疫基金會向合資格僱主就該600個新設的見習職位提供工資津貼。

該計劃下，馬會與超過200間僱主合作，在「文創」、「創科」、「商社」及「社健」4大領域上開設16種新型工作職位，並根據學員的價值觀、態度、技能及知識進行職位配對，讓學員加深了解其價值觀及態度，轉化成其強項，讓配對成效更顯著。首屆「賽馬會專業創未來計劃」於2020年12月開展，當時有本港21間專上學院參與，累計收到逾2,800份申請。首屆計劃結束時，有71%見習生完成一整年的見習旅程，71%僱主願意在見習完成後向見習生提出續聘安排。迄今，馬會慈善信託基金已向兩期計劃共撥捐超過1.25億港元。

新一屆計劃的第一期招募現已展開，截止日期為今年12月4日。有興趣報名人士，可瀏覽該計劃網站獲取資訊及報名詳情，成功申請者將獲聘為期一年的見習職位。計劃初段設有職前特備訓練營，教授職場必備技能。在見習期間，每位見習生亦會安排參與持續在職培訓及專業職涯輔導，協助青年發展自己的專業生涯。