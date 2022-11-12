荃灣力生廣場外人群聚　阻街裝貨除罩「無王管」

港府近期掃蕩衞生及阻街黑點，試圖改善市容，但違法阻街問題禁之不絕。有市民向東網透露，荃灣力生廣場附近的街道逢假期朝9晚8，恒常有大批人群聚集，在該處把貨物裝箱，多箱估計重達20公斤的貨物霸佔大部分路面，行人路過需避開貨物如玩障礙賽，而且聚集人群更沒有戴口罩。報料人指相關人士圍着商場外防火門聚集，擔憂若商場發生火警，市民難以逃生。

市民李先生表示，該處阻街情況已維持5至6年，他嘗試聯絡食物環境衞生署，惟一直無法成功接通，質疑食環署人員「去咗邊呢？」。他亦曾就事件報警，指部分在場聚集人士可能違反防疫規例，但警方沒有檢控有關的在場人士。他稱，雖然明白警方並非主力負責環境衛生執法工作，但是他不滿為何食環署人員完全沒有出現過。荃灣區議會轄下環境、衛生及氣候變化委員會主席葛兆源表示，力生廣場附近的街道進行包裝的人士，本身想趕在今年聖誕節前的船期將貨物寄去其他目的地，他們在路德圍一帶進行相關事情可能已維持約兩至三星期。他指，因為附近有物流公司，而且那些進行包裝的人士在力生廣場完成交易後，就到街道上將貨物裝箱，最後將貨品放貨車上，此情況通常在星期六、日十分嚴重，令街坊感到十分滋擾。他補充，根據法例地政總署須給予相關人士不少於24小時的法定通知才可移走阻街的物件，惟極少情況下一件貨物會放在原地超過一天，加大當局執法難度。

食物環境衞生署回覆東網查詢時表示，該署一向關注周末及假日慣常有人聚集在力生廣場附近公眾地方的情況。食環署除安排潔淨服務承辦商加強有關地點的公眾街道潔淨服務外，亦加派人員巡邏以打擊無牌小販擺賣活動。該署亦不時聯同相關執法部門在周末及假日在所指商場附近公眾地方採取跨部門聯合行動，向聚集的人群派發多種語言的宣傳單張，呼籲他們保持環境衞生和不得進行非法擺賣活動；其他執法部門亦提醒他們遵守有關佩戴口罩及禁止於公眾地方群組聚集的規例。