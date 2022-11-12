跨部門小組公布調查結果　官員稱惋惜：無法逆轉時光

人氣男團MIRROR演唱會墮屏事故距今3個多月，政府就事故成立的跨部門工作小組昨日公布調查結果，警方亦同步自早上展開拘捕行動。MIRROR成員在事故後一直無合體，昨晚他們齊集亞洲國際博覽館出席明星籃球賽。

政府官員及警方調查人員則對事故引致年輕舞蹈員受傷感難過，惋惜無法令時光倒流。

警方西九龍總區刑事部警司（行動）鍾雅倫在事故後一直參與調查工作，他昨日在記者會感觸地說，曾多次接觸傷者，直言傷者李啟言（阿Mo）早前在病房度過28歲生日，他說：「喺法庭定幾多人罪，未必能彌補（傷者）失去的一切」。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄則在跨部門記者會上表示，事故導致一名28歲醉心舞蹈的後生仔在醫院病床過了3個多月，未來還要面對長時間的復康，事件令人難過，他說：「無論事後的調查及跟進做多少，都無可能令時光倒轉」，只希望調查及完善機制後，可以避免日後發生同樣的事及有人再受同樣的苦。

演唱會主辦單位MakerVille及大國文化昨晚則發表聲明，稱會繼續負擔事故中受傷的3位舞者，李啟言（阿Mo）、張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac）的醫療費及提供其他協助。