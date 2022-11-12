東方日報A1：MIRROR事故　高空裝置超重3倍　造假趕開演唱會

人氣男團MIRROR在今年7月於紅館舉行第4場演唱會期間，懸掛半空的巨型屏幕突然飛鍘擊傷多名舞蹈員，警方經約3個半月調查後，揭發演唱會總承辦商藝能工程，向康文署提交的資料涉及虛報組件重量，高空裝置超重3倍，其中吊屏實際重量為申報重量的2.7倍。另涉事屏幕在事發當日早上已有問題，惟次承辦商協興隆卻未有跟進及補救。重案組昨晨拘捕該兩間承辦商的5名高層，涉嫌欺詐及或容許物件從高處墮下。警方指有理由相信有人故意誤導，目的是盡快取得演出許可。

被捕4男一女（40至63歲），分別於藝能擔任業務總監、項目經理、技術統籌及在協興隆任高級技術員。消息指，4名被捕男子分別姓白（44歲）、姓梁（48歲）、姓招（63歲）及姓林（59歲），他們先後於馬鞍山、大角咀、藍田及元朗八鄉落網。據悉被捕女子姓吳（40歲），為藝能項目經理，在筲箕灣被捕。該名姓白男子其後獲准保釋候查，須於十二月上旬向警方報到。

警方表示，藝能作為演唱會總承辦商，由籌辦、構造舞台至真正表演，藝能對於舞台有絕對控制權，亦有責任確保裝置穩妥。出事的LED屏幕由協興隆安裝及實際操作，事件中的升降裝置、鋼索及機械零件等均由內地一間生產商提供。警方調查後未有證據顯示藝能及協興隆有採取任何措施，確保機械零件和裝置達到一定安全及質量水準、以及可以穩妥使用。而升降裝置在完成安裝後，未有安排合資格工程師再詳細檢查，以確保升降裝置可以安全運作。

此外，調查顯示塌下的屏幕，於事發當日早上升降已有問題，當時協興隆職員爬梯上屏幕作出調校，惟沒有就事件報告，亦無人作進一步的維修及補救。

另外，藝能呈交康文署的場地申請文件，涉及虛報一批裝置及機械組件的重量，數字相差非常巨大。警方指出「有理由相信唔係手民之誤，唔係單位搞錯，有理由相信有人故意誤導康文署，為咗盡快得到（演出）許可。」4名被捕的藝能職員，涉嫌負責製作及呈交有關文件。警方引述數據，指涉事LED屏幕在場上有6個，實際總重量是9,852磅，申報只有3,600磅，實際重量是申報的2.7倍；燈光支架實際重量5,141磅，申報1,080磅，實際重量是申報的4.76倍；雷射支架燈756磅，申報200磅，實際重量是申報的3.78倍；8組喇叭實際重量12,240磅，申報1,600磅，實際重量是申報的7.65倍。

因此，警方相信有人向康文署提供虛假數據。倘若交出真實數據，他們便需更多時間和成本，重新安排及設計天花支架布置等。根據資料，藝能於演唱會舉行前不久才遞交有關資料，假如提交真實數據，第一場演唱會未必能如期舉行。警方形容今次事故十分罕見，因牽涉不少人及公司，加上演唱會籌備近一年，令調查規模十分龐大及需時。在過去3個半月，警方共會見70多名證人，包括事發時在場的舞蹈員、音響人員及保安員，總共錄取超過100份口供。警方強調，刑事調查仍然未完成，會與律政司及其他執法部門緊密聯繫，一旦有新證據，不排除會有下一波拘捕行動。

演唱會主辦單位MakerVille及大國文化發表聲明，表示會繼續全力配合警方和政府部門的調查工作。就昨天警方公布的細節，會仔細研究和諮詢法律意見，並保留追究相關單位的權利。此外，對於工作小組提出的改善建議，作為業界一分子，任何有助提升演藝行業水平，包括工作人員及表演者安全的政策，均會全力支持。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

■MIRROR演唱會墮屏事故震驚各界。

■警方拘捕5名製作方高層人員。

■報告揭發場地裝置承重系數低於標準。

■屏幕飛墮，導致多名舞蹈員受傷。

■警方在事故現場檢走的證物。

■鋼索出現金屬疲勞。

■政府跨部門工作小組舉行記者會。