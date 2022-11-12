輸入外傭政策實施近50年　團體辦網上相展分享外傭離鄉辛酸

政府自上世紀70年代起准許輸入外籍家庭傭工來港工作，多年來協助無數雙職家長照顧家中老幼。輸入外傭政策明年將踏入50年，有團體即日起至今年12月31日舉辦網上攝影展，用鏡頭交代一眾外傭離鄉背井，與子女相隔遙遙千里，隻身在港打工的辛酸點滴。

「母愛跨越距離」網上攝影展由融幼社舉辦，並與屢獲殊榮的攝影師Xyza Cruz Bacani共同策劃，展出的49幅相片將向公眾呈現與子女相隔遙遙千里的外傭母親，她們的堅強、韌性及決心。其中一幅作品顯示一對母子在慶祝生日，媽媽向鏡頭展露笑容，兒子則合上眼睛許願，這是10歲的Alinggar Alfat Akbar於2015年7月，他媽媽離家赴港工作前，最後一次與其慶祝生日。他沒有與媽媽一起生活已經7年，其願望是希望明年能夠與媽媽一起吃生日蛋榚。

融幼社副行政總裁林慧雯表示，香港有34萬名外傭，當中不少人是來自菲律賓和印尼的母親，她們作出艱難的抉擇，為了為子女創造更美好的未來，把他們留在家鄉，自己則隻身到海外工作，照顧僱主孩子的成長。她指，外僱所作的犠牲及貢獻長期被社會低估，故希望向身為母親的外傭致敬，並藉此提高社會對她們的理解、關懷和欣賞。