「團進團出」難吸客　旅業仍陷寒冬　議員促加快放寬步伐

港府公布「團進團出」安排，團客在旅行團預先登記行程的情況下，即使持「黃碼」期，亦可進入指定旅遊景點，包括主題公園、博物館以及寺廟；以及到符合「特別防疫要求」的指定餐飲處所，在分隔區域用膳。

批發及零售界議員邵家輝今早透過電台節目表示，實施「0+3」入境檢疫後，對商界有一定幫助，但若要復甦旅遊業，建議檢疫安排要與外地看齊，否則旅客不會選擇香港。聖誕及新年假期將至，不少港人都會選擇離港外遊，令本地消費減少，他建議政府可加快放寬步伐，幫助市面復常及經濟恢復。議員張宇人則表示，當局容許入境旅客以「團進團出」方式來港，是向前走一步，當局應多向海外解説香港已放寬入境檢疫，並希望進一步放寬，不過，形容「不要走得太快而要走回頭」，他又指只要整體經濟向好，可一併帶動飲食業。

旅遊界議員姚柏良亦認為政府可以加快放寬，他相信入境旅客「團進團出」安排實施初期，不會有很多旅行團來港，但起碼看到入境遊有曙光。廠商會會長史立德亦指，「團進團出」不會令入境旅客突然大幅增加，環顧各地香港的防疫措施仍屬嚴格，建議當局可爭取更多商務客來港。希望盡快實施「0+0」安排，否則香港將失去競爭力，形容「醫好個病，輸咗個家」。