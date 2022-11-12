今年錄10名12歲以下兒童因新冠病逝　葉柏強：情況令人傷心

醫院管理局上月呈報1名31個月大男童確診新冠肺炎，該名男童近日不幸病逝。香港大學醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強今早(12日)在電台節目表示，今年已有10名12歲以下的確診兒童死亡，情況令人傷心。

疫情下暫停面授課，葉柏強認為，對特殊學習需要(SEN)學童的社交帶來很大影響，運動或說話能力較差或有自閉傾向的學童，能力出現倒退。即使復課後有改善，但進度仍非常慢。恢復面授課堂後，校方追趕課業有機會對學童造成壓力，呼籲家長、教育界和官員留意下一代的精神健康，鼓勵及關心SEN生。問及暫停學生上課前快測安排，他指出學童即使戴上口罩，亦很難避免近距離空氣傳染，對校方維持預防措施表示支持，每日進行快測亦有助找出有早期病徵的潛在個案，減低學校傳播和爆發風險。

葉柏強提到，本港最近日增約5,000宗確診，當中約1,000人是學童，提醒家長不要誤以為兒童感染風險不高，新冠病毒亦並非傷風感冒。他透露病童大多是受身邊的人傳染，呼籲家長盡快安排子女接種疫苗。