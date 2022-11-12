假冒「兒子」電騙老婦逾9萬元　男子被控2罪還押候訊

八旬老婦於周三(9日)收到聲稱是她兒子的電話，稱自己涉刑事案要求老婦給他保釋金，當老婦外出救子時，女兒發現有異樣並報警求助。警方與老婦女兒在區內搜尋，期間發現老婦與一名男子進行現金交易，即場將男子拘捕，並發現他身上有懷疑為另一宗同類電話騙案涉款。該漢被控2項以欺騙手段取得財產罪，今早(12日)被解往西九龍裁判法院應訊。被告暫毋須答辯，裁判官把案件押後至明年1月6日再訊，以等候警方進一步調查，包捨翻查閉路電視紀錄及調查有否其他事主，期間被告須還押。

無業被告陳皓傑(34歲)被控2項以欺騙手段取得財產罪。控罪指，被告於2022年11月9日，分別於長沙灣英華小學外及長沙灣聖瑪加利男女英文中小學外，以欺騙手段，即分別虛假地表示為王慧芳及林粉蘭的兒子，因涉交通案及刑事案被警方拘捕，需要保釋金，而不誠實地分別取得2人65,600港元及30,500港元。

據控方庭上指稱，本案為一宗電話騙案，涉及欺騙老人家金錢，涉款96,100港元，當中一名事主為86歲的老婦，被告亦是即場被捕且找到涉案款項。辯方曾替被告申請保釋但被裁判官拒絕。據悉，被告於案發當日致電該八旬老婦，聲稱是她兒子並涉及刑事案，需要現金作保釋。事主其後拿錢外出救子，被女兒發現異樣並報警求助。最終警方及事主女兒在英華小學外發現事主與被告正交收該6萬多港元，警方即場拘捕被告且在他身上發現3萬多港元，懷疑為被告於第2項控罪中取得的騙款。被告被捕後亦曾向警方作出招認。

案件編號：WKCC 4207/2022