路政署引入新儀器助保育樹木　測量青馬橋需時兩周縮至1句鐘

全港有超過2,000公里的道路，路政署人員每日也要進行道路設計、建設、保養和維修工作，期間需要使用不同的測量數據。運輸及物流局局長林世雄今日(12日)在網誌表示，傳統的收集數據方法，一般是放置儀器在行人路上進行定點測量，有時無可避免需要封路。為了減少對道路使用者構成影響，同時提升效率和安全，路政署最近引入了一部厘米級高精度車載移動激光掃描及影像系統(MLSI)。

該系統主要由兩組激光掃描儀和攝影系統組成，儀器安裝在設有特製支撐架的測量車上，可在行車期間進行激光掃描測量和影像拍攝。這系統的定位裝置包括兩組全球衛星導航系統接收器、一部慣性測量部件和一部測距儀，用來計算車輛的軌跡。收集數據時，測量車會以時速約40公里行駛，確保數據精確度符合工程需要。車上系統會高速掃描路面，掃描速度可以達到每秒200萬激光點，測量範圍遠達120米。此外，MLSI系統可每隔3米收集一套道路影像，然後接合成為2,400萬像素的全景照片，使測量人員能清楚看到道路設施的實際情況。

林舉出一些日常事例，說明該系統的優點，其中測量青馬大橋路面狀況，路政署人員利用MLSI系統全面測量青馬大橋6條行車線，以偵測路面是否有損毀或欠妥狀況，作為規劃維修保養工程的參考。如果只採用傳統的測量方法，需要至少兩星期才能收集到整個道路範圍的數據，使用MLSI系統則縮短到一小時左右完成。由於移動激光掃描技術在操作時不需要封閉道路，而且可在短時間內收集道路切面的資料，所以能有效地進行維修保養工作。

還有，興建電梯或行人走廊等工程前，路政署人員利用MLSI系統採集項目範圍與毗鄰環境的三維點雲模型，然後將現狀環境模型與擬建構築物的設計模型重疊，從而觀察擬建構築物對現有環境的影響，及早解決設計和現狀環境存在的衝突，令日後工程能順暢地進行。另外，該系統亦可應用於樹木管理和維護，能夠較易和快速地測量車路及兩旁樹木凸出的樹枝，適時移除一些少於與路面最低高度距離的樹枝。