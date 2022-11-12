花園大廈重建在即　租戶憂難負擔新租金　冀與房協保持溝通

花園大廈重建在即，為紀錄花園大廈的懷舊情懷，香港房屋協會將花園大廈納入「歷史文化傳承計劃」，並於今日(12日)舉行懷舊同樂日。香港房屋協會主席陳家樂致詞時透露，花園大廈重建計劃第二期正進行得如火如荼，而用作安置的定安街項目將於2025/26年落成，料首階段重建最快可於2026/27開始進行，並會在重建啟動24個月前向居民公布計劃詳情。而有居於花園大廈逾半世紀的老街坊則表示，對重建感樂觀，但擔心部分租戶未來或難以承擔新訂租金，將加強與房協溝通。

陳家樂表示，花園大廈二期重建計劃分為兩階段，首階段會待安定街安置項目建成後，先拆卸燕子樓及喜鵲樓，讓居民遷入，而整個花園大廈重建計劃完成後，料可提供5,800個單位。陳又指與居民溝通非常重要，對於今年年底互助委員會限期將會屆滿，明年起互委會需要解散，陳認為距離搬遷計劃尚有時間，日後會多與居民溝通交流，聽取各方面的意見，若居民期望重建後仍可保留花園大廈部分原有特色，也會向建築部門反映意見。

由70年代起已居於花園大廈、年屆70歲的徐太，大半生均在花園大廈渡過，由牡丹樓搬至現居孔雀樓，她形容花園大廈街坊鄰里間富有人情味，「係用錢都買唔到既友情」，回想起2003年沙士期間街坊發揮互助精神搬運漂白水，當時她更因長期協助居民搬運而需要入院，成為居住花園大廈最深刻的回憶。

徐太現時三代均居於花園大廈，孫兒及新抱亦同居於孔雀樓另一單位，對房協安排她三代同堂居住花園大廈感到十分感恩。徐太又稱對房協重建計劃感樂觀，不過擔心重建後租金會上漲，或有退休長者難以負擔，希望房協可就租金與居民持續溝通。而陳家樂則表示，由於重建後單位比原有單位更大，租金雖暫未有決定，但因房協非政府部門需考慮自負盈虧，故相信重建後租金會有所上升。而下一階段即將重建的漁光邨及真善美邨，亦會陸續納入「歷史文化傳承計劃」。