屯門公廁傷人及青菱徑謀殺案再拉人　共拘9名男女

因應本港罪案趨勢，屯門警區重案組、反黑組及情報組展開代號「犁庭掃穴」行動，昨日(11日)突擊搜查全港多個目標單位，總共拘捕8男1女(16至38歲)。行動主要針對早前發生的案件，包括11月6日在屯門發生的傷人案，探員進行多方面情報收集，相信事件因個人爭執而起，有人借助自身的黑社會關係試圖報復，卻不慎傷及無辜市民。反黑組探員在案發當日拘捕4男，經進一步追查後，再鎖定主腦等多名人物，過去24小時分別掩至屯門、天水圍及荃灣的目標單位，拘捕7名男女，相信部分人有黑幫背景，他們現正被扣查。

行動中，警方另外拘捕2名男子，懷疑他們與今年8月6日發生於屯門青菱徑的謀殺及傷人案有關，案中有一名22歲男子被殺害，另有2名男子身體多處受傷。就該宗案件，警方至今共拘捕11人，當中8名被捕人士已遭落案起訴，案件亦已進入司法程序。

今年11月6日凌晨1時許，一名姓扶（22歲）青年在屯門蝴蝶灣沙灘附近的公廁解手時，8名惡煞衝入公廁，並以利刀壓住其手部，詢問他是否認識某人，事主掙扎期間被鎅傷手部。警方經調查後，懷疑事件涉及兩黑幫恩怨，惟涉案事主並非相關黑幫成員，疑因被「點錯相」捱刀。

8月6日，一名姓梁（22歲）「壽星仔」與7名朋友到屯門青菱徑6號一食肆消夜，席間疑因故發生爭執，有人深深不忿，竟電召約10名大漢助陣「幫拖」，當場擸起廣告牌、鐵架及雨傘等亂砸亂打，痛毆梁及2名分別39歲及41歲男子後悻然逃去。梁頭傷昏迷，留醫2日後不治。