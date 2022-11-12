M+慶祝一周年　首個特別展覽草間彌生今天開幕

西九文化區當代視覺文化博物館M+今日(12日)慶祝博物館成立一周年，首個特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」亦於今天向公眾開放。為紀念這個特別日子，M+員工向今日首200名持票訪客送上M+一周年紀念單肩袋。

除草間彌生外，M+為開幕第2年準備了一系列精彩展覽：「Beeple：人類一號」將於今年12月9日至明年4月30日起在焦點空間展出。《人類一號》是具突破性的混合數碼與實體的藝術作品，由美國先驅藝術家邁克．溫克爾曼（又名 Beeple）創作。M+的展覽將是此作品在亞洲的首次展出。

與香港藝術發展局攜手呈獻的「徐世琪：懸浮，香港在威尼斯」回應展將於明年6月17日至2024年1月7日在合院展廳展出。香港藝術家徐世琪在今年威尼斯雙年展大獲好評的展覽，將於明年回歸香港在M+展出，屆時會因應場地空間的特質，以全新的面貌展示。明年開幕的特別展覽有「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」，明年7月29日至2024年4月14日在西展廳展出。「希克獎2023」展覽將於明年9月16日至2024年2月18日在地下大堂展廳展出。